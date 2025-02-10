USD 1.7000
EUR 1.7517
RUB 1.7594
Подписаться на уведомления
Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Армяне сами не знают, чего хотят

14:02 1587

Представитель прозападной гражданской инициативы по вступлению Армении в ЕС, бывший министр юстиции Артак Зейналян заявил об отсутствии намерения выходить из ЕАЭС. Его выступление в парламенте транслировали в прямом эфире армянские телеканалы.

«Данный законопроект направлен на начало интеграции в ЕС, а не на ликвидацию или нейтрализацию ЕАЭС. Здесь нет никаких задач о выходе из ЕАЭС, разрыве связей с ЕАЭС. Мы пытаемся найти новые рынки», - отметил Зейналян.

Парламент Армении сегодня начал обсуждение по принятию законопроекта о начале процесса вступления в ЕС.

Ранее в январе правительство Армении одобрило данный проект. Премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.

Мэр Киева заявил, что война может закончиться через пару месяцев
Мэр Киева заявил, что война может закончиться через пару месяцев
15:33 257
У Федерации дзюдо Азербайджана новый стратегический партнер
У Федерации дзюдо Азербайджана новый стратегический партнер ФОТО
14:57 747
В Москве «приземлился» самолет с посланником Трампа. Посол США в МИД
В Москве «приземлился» самолет с посланником Трампа. Посол США в МИД обновлено 13:41
13:41 3622
Ответ Баку на заявления Пашиняна
Ответ Баку на заявления Пашиняна
11:24 6286
План Кремля по Евразии: что говорится в закрытом докладе о республиках Центральной Азии и «примере Беларуси»
План Кремля по Евразии: что говорится в закрытом докладе о республиках Центральной Азии и «примере Беларуси» горячая тема; все еще актуально
10 февраля 2025, 20:30 8059
Россию обрадовали слова Трампа
Россию обрадовали слова Трампа обновлено 13:58
13:58 6410
Кремль хочет, чтобы Южный Кавказ «оставался предсказуемым»
Кремль хочет, чтобы Южный Кавказ «оставался предсказуемым»
13:41 1466
Симонян о беспрепятственном проезде для Азербайджана
Симонян о беспрепятственном проезде для Азербайджана
13:37 3266
В Азербайджане подорожала мука
В Азербайджане подорожала мука
12:26 2633
В Европе заявили о максимальном сближении с Арменией
В Европе заявили о максимальном сближении с Арменией
12:22 2074
Cирийцы не пустили российских военных
Cирийцы не пустили российских военных
12:20 3501

ЭТО ВАЖНО

Мэр Киева заявил, что война может закончиться через пару месяцев
Мэр Киева заявил, что война может закончиться через пару месяцев
15:33 257
У Федерации дзюдо Азербайджана новый стратегический партнер
У Федерации дзюдо Азербайджана новый стратегический партнер ФОТО
14:57 747
В Москве «приземлился» самолет с посланником Трампа. Посол США в МИД
В Москве «приземлился» самолет с посланником Трампа. Посол США в МИД обновлено 13:41
13:41 3622
Ответ Баку на заявления Пашиняна
Ответ Баку на заявления Пашиняна
11:24 6286
План Кремля по Евразии: что говорится в закрытом докладе о республиках Центральной Азии и «примере Беларуси»
План Кремля по Евразии: что говорится в закрытом докладе о республиках Центральной Азии и «примере Беларуси» горячая тема; все еще актуально
10 февраля 2025, 20:30 8059
Россию обрадовали слова Трампа
Россию обрадовали слова Трампа обновлено 13:58
13:58 6410
Кремль хочет, чтобы Южный Кавказ «оставался предсказуемым»
Кремль хочет, чтобы Южный Кавказ «оставался предсказуемым»
13:41 1466
Симонян о беспрепятственном проезде для Азербайджана
Симонян о беспрепятственном проезде для Азербайджана
13:37 3266
В Азербайджане подорожала мука
В Азербайджане подорожала мука
12:26 2633
В Европе заявили о максимальном сближении с Арменией
В Европе заявили о максимальном сближении с Арменией
12:22 2074
Cирийцы не пустили российских военных
Cирийцы не пустили российских военных
12:20 3501
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться