Армяне сами не знают, чего хотят

Представитель прозападной гражданской инициативы по вступлению Армении в ЕС, бывший министр юстиции Артак Зейналян заявил об отсутствии намерения выходить из ЕАЭС. Его выступление в парламенте транслировали в прямом эфире армянские телеканалы.

«Данный законопроект направлен на начало интеграции в ЕС, а не на ликвидацию или нейтрализацию ЕАЭС. Здесь нет никаких задач о выходе из ЕАЭС, разрыве связей с ЕАЭС. Мы пытаемся найти новые рынки», - отметил Зейналян.

Парламент Армении сегодня начал обсуждение по принятию законопроекта о начале процесса вступления в ЕС.

Ранее в январе правительство Армении одобрило данный проект. Премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.