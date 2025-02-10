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Байден сдал Путину Украину

Украина пообещала не атаковать «Турецкий поток»

14:18 792

Украина обязалась не атаковать газопровод «Турецкий поток», сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он рассказал о списке гарантий, которые дала Еврокомиссия. Кроме отказа атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», Украина также обязалась не прекращать поставки нефти через свою территорию и оперативно начать переговоры о возобновлении транзита газа через страну. Кроме того, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым российское сырье поступает в Евросоюз.

Ранее Украина атаковала инфраструктуру «Турецкого потока». По заявлению Минобороны РФ, российские военные сбили девять беспилотников ВСУ в районе компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае.

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