Украина пообещала не атаковать «Турецкий поток»

Украина обязалась не атаковать газопровод «Турецкий поток», сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он рассказал о списке гарантий, которые дала Еврокомиссия. Кроме отказа атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», Украина также обязалась не прекращать поставки нефти через свою территорию и оперативно начать переговоры о возобновлении транзита газа через страну. Кроме того, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым российское сырье поступает в Евросоюз.

Ранее Украина атаковала инфраструктуру «Турецкого потока». По заявлению Минобороны РФ, российские военные сбили девять беспилотников ВСУ в районе компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае.