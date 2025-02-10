МЧС приостановило работу опасной газозаправки

В Масаллы приостановлена деятельность газозаправочной станции, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, инспекторами Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС была проведена плановая проверка на газозаправочной станции в селе Аркиван Масаллинского района, которая принадлежит частному предпринимателю Ибрагиму Агабалаеву. Во время проверки на станции были выявлены нарушения, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.

Было установлено, что на станции не проводился периодический технический осмотр трех резервуаров для сжиженного газа, а также предохранительных клапанов и манометров, установленных на указанных резервуарах, для определения их пригодности к эксплуатации.

С учетом всех выявленных нарушений эксплуатация газозаправочной станции была приостановлена сотрудниками госагентства, владельцу была вручена копия акта, составленного для устранения нарушений.