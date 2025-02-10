Американские военные у границы с Россией

Подразделение армии Соединенных Штатов развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией, сообщает ERR.

«База Reedo расположена неподалеку от города Выру. На ней развернулся пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США. Американские военные приписаны к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде», - отметило издание.

По словам командира второй пехотной бригады ВС Эстонии подполковника Антти Вильясте, эскадрон американской армии, который прикреплен к этой военной базе, является разведывательным.

В сентябре прошлого года СМИ сообщали, что власти Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией. База Reedo может разместить до одной тысячи человек.