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Американские военные у границы с Россией

14:37 1138

Подразделение армии Соединенных Штатов развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией, сообщает ERR.

«База Reedo расположена неподалеку от города Выру. На ней развернулся пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США. Американские военные приписаны к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде», - отметило издание.

По словам командира второй пехотной бригады ВС Эстонии подполковника Антти Вильясте, эскадрон американской армии, который прикреплен к этой военной базе, является разведывательным.

В сентябре прошлого года СМИ сообщали, что власти Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией. База Reedo может разместить до одной тысячи человек.

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