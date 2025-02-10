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Старейшая еврейская организация США подает в суд на Трампа

14:48 931

Еврейская гуманитарная организация HIAS совместно с другими группами помощи беженцам подала иск против президента США Дональда Трампа из-за его указа о приостановке приема беженцев.

Израильское русскоязычное издание «Детали» пишет, что иск был подан в федеральный окружной суд Сиэтла Международным проектом помощи беженцам.

HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) – международная некоммерческая организация, занимающаяся защитой и поддержкой беженцев. Она была основана в 1881 году в США для помощи еврейским беженцам, спасающимся от преследований в Восточной Европе, сегодня активно помогает беженцам всех религий и национальностей из стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, а также украинцам, пострадавшим от войны.

Вместе с HIAS в судебном разбирательстве участвуют Church World Service и Lutheran Community Services Northwest. Они оспаривают президентский указ, который бессрочно приостанавливает переселение беженцев и замораживает соответствующее финансирование. В иске утверждается, что Трамп незаконно превысил свои полномочия, нарушив законодательные нормы, регулирующие иммиграционную политику, а также права беженцев.

«Американская еврейская община обязана своим существованием тем временам, когда Соединенные Штаты открыли свои двери для беженцев, спасающихся от антисемитизма и преследований», — заявил президент HIAS Марк Хэтфилд. Он отметил, что среди пострадавших от политики Трампа оказались христиане, евреи и бахаи, а также другие группы беженцев по всему миру.

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