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У Федерации дзюдо Азербайджана новый стратегический партнер

ФОТО
Отдел спорта
14:57 754

Подписано партнерское соглашение между Федерацией дзюдо Азербайджана и Yango Azerbaijan, входящей в международную технологическую компанию Yango Group. Целью налаживания сотрудничества является содействие повышению интереса к спорту в стране, а также увеличение уровня мобильности и комфорта в городской среде.

«Наше сотрудничество с Федерацией дзюдо Азербайджана представляет собой синергию технологий и философии дзюдо. Это сотрудничество основано на общих ценностях, таких как дисциплина, уважение и решимость достичь устойчивого развития. Целью является совместная поддержка образования, а также развитие социальных инициатив, направленных на повышение безопасности и качества мобильности в городской среде. Мы верим, что философия дзюдо может стать источником вдохновения не только для профессиональных спортсменов, но и для всей городской экосистемы», - сказал на церемонии подписания Мушвиг Гасанов, руководитель компании Yango Ride в Азербайджане.

В рамках стратегического партнерства олимпийский чемпион и чемпион мира, дзюдоист национальной сборной Хидаят Гейдаров, а также спортсменки женской сборной станут новыми послами услуг Yango Azerbaijan.

«Азербайджанская федерация дзюдо высоко ценит поддержку Yango, - говорит Рашад Расуллу, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана. - Это не только инвестиции в спорт, но и важный шаг на пути к укреплению женского дзюдо в Азербайджане. Это партнерство предоставит нашим спортсменам лучшие возможности для тренировок, международный опыт и более высокую мотивацию. Отрадно то, что ценности нашей Федерации совпадают с принципами Yango. Благодаря этому партнерству мы продвигаем гендерное равенство, поддерживаем образование и вносим вклад в позитивные социальные изменения. Вдохновляя спортсменов и создавая новые возможности, мы работаем над тем, чтобы Азербайджан стал одной из ведущих стран в дзюдо».

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