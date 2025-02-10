Минюст приказал снять обвинения с мэра Нью-Йорка

«Ожидаемое судебное преследование неоправданно ограничило способность мэра Адамса уделять все внимание и ресурсы... нелегальной иммиграции и насильственным преступлениям», — написал Бове. При этом он отметил, что указание закрыть дело не имеет отношения к его сути и что никто не сомневается в честности прокуроров, которые его возбудили.

Агентство отмечает, что эта директива равносильна чрезвычайному вмешательству Минюста в работу прокуратуры. Прокуроры пока не заявляли, что собираются закрыть дело.

В сентябре 2024 года Адамсу были предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве с денежными переводами и получении незаконных пожертвований на предвыборную кампанию. В его резиденции прошли обыски. По данным прокуратуры, мэр Нью-Йорка на протяжении почти десяти лет «получал неправомерные ценные выгоды», в том числе от богатых иностранных бизнесменов. Адамс не признал себя виновным и обвинил администрацию Джо Байдена в несправедливом преследовании. По мнению мэра, его преследуют за то, что он критиковал миграционную политику Белого дома.