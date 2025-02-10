Туркменский газ идет в Турцию

Минэнерго Турции сообщило, что соглашение, подписанное между государственным оператором трубопроводов Турции BOTAS и туркменской компанией «Туркменгаз», направлено на начало поставок газа 1 марта 2025 года, передает Reuters.

Согласно сообщению правительства Туркменистана, накануне Ашхабад согласовал с компанией BOTAS план транзита через Иран туркменского природного газа в Турецкую Республику посредством SWAP. В сообщении не говорится о том, сколько именно «Туркменгаз» будет поставлять в Турцию, также нет сроков поставок газа.

Байрактар сказал, что сделка повысит безопасность поставок природного газа в Турцию и укрепит стратегическое сотрудничество между двумя странами. «С этим соглашением, над которым мы работали много лет, мы еще больше продвинем стратегическое сотрудничество между двумя странами, одновременно укрепляя безопасность поставок природного газа в нашу страну и регион», - приведены слова главы Минэнерго Турции в сообщении.

Туркменистан, крупнейший производитель природного газа в Центральной Азии, в 2024 году снизил добычу газа до 77,6 миллиарда кубометров газа с 80,6 миллиарда годом ранее. Основную часть туркменского газа покупает Китай. Пятилетний контракт с «Газпромом», который закупал до 5,5 миллиарда кубометров газа в год, истек 30 июня 2024 года.

Турция потребляет более 50 миллиардов кубометров газа в год и импортирует его из России, Азербайджана и Ирана.