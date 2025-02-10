Мэр Киева заявил, что война может закончиться через пару месяцев

По его словам, боевые действия могут завершиться через месяц-два, но на условиях, которые трудно назвать положительными, что будет болезненно для каждого украинца.

«Мы можем моделировать окончание боевых действий, надеемся, это произойдет через месяц или два, но непонятно, на каких условиях. Я уверен, что это будет трудно назвать положительным компромиссом, и он может быть очень болезненным для каждого украинца. Мы все это понимаем, учитывая многие факторы», — подчеркнул Кличко.

По его словам, удерживать армию дорого, после войны возникнет проблема с резервистами и трудоустройством. Выборы могут вызвать конфликты и болезненный компромисс для общества.

«Иметь армию — это недешевое удовольствие, сейчас в составе почти миллион человек. Содержать армию после завершения боевых действий — это еще большая проблема. Как минимум треть должна быть в резерве, эти люди требуют зарплаты и быстрого возвращения к работе. И в это время начинаются выборные вопросы. Я боюсь, что в обществе начнется борьба на уничтожение, и так называемый компромисс может быть воспринят болезненно. Если что-то произойдет, мы понимаем, что это принесет боль каждому из нас», — сказал Кличко.

Он считает, что выборы могут повлечь конфликты и гражданское противостояние из-за использования одних и тех же лозунгов политическими силами, что ведет к депрессивным настроениям в обществе.

«А на фоне выборов с теми же лозунгами все политические силы пытаются извлечь выгоду, учитывая множество факторов. Я очень боюсь, чтобы не возникли беспорядки в этом направлении и не произошло гражданского противостояния, ведь мы видим по истории разных стран, что после военных действий могут появляться такие депрессивные настроения, которые уже приводили к подобным ситуациям», — отметил Кличко.