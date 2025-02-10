По Володину: только в России «настоящая демократия»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил запросить у Конгресса США списки российских релокантов, которые получали финансирование через USAID (Агентство США по международному развитию).

Спикер нижней палаты считает необходимым передать эти списки ФСБ, а самим уехавшим из России гражданам и НКО он предложил «покаяться на Красной площади».

По его словам, USAID оболванило полмира и не имеет никакого отношения к демократии. «В России только осталась настоящая демократия», — утверждает спикер.

Также спикер Госдумы уверяет, что российские релоканты теперь останутся без финансирования: «Вот они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать там, за рубежом. А сейчас будут сидеть голодные, холодные, в надежде, что там опять им что-то подадут».