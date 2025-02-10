Европа обещает ответ на новые пошлины США

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на указ президента США Дональда Трампа о введении 25% пошлин на сталь и алюминий, заявив, что необоснованные пошлины против ЕС не останутся без ответа.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия в США.

Фон дер Ляйен заявила, что «глубоко сожалеет» о таком решении США, и отметила, что тарифы – это налоги, а это «плохо для бизнеса, ещё хуже для потребителей», передает «Европейская правда» со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии.

«Необоснованные пошлины против ЕС не останутся без ответа – они вызовут жёсткие и пропорциональные контрмеры. ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей», – заверила она.

Французский президент Эммануэль Макрон считает, что введение американских пошлин на товары из Европейского союза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.