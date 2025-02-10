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Тбилиси обвиняет Стокгольм в попытке устроить в Грузии «майдан»

16:10 753

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил правительство Швеции в финансировании оппозиции в его стране, передают грузинские СМИ.

«За радикальной повесткой дня «Международной прозрачности» стоит финансирование правительства Швеции, а председатель комитета парламента Швеции по европейским вопросам Эрик Оттосон открыто призывает к майдану и радикализации», - пишет в соцсетях председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Он прикрепил к своему посту видео с отрывком из интервью Эрика Оттосона от 11 ноября 2024 года. «…Никто в Швеции не дистанцировался от этих призывов», – сказал Папуашвили.

Оттосон посещал Грузию в ноябре 2024 года и на митинге оппозиции призывал граждан страны «выходить на улицы с протестами, расширять их, как это было на Майдане в Украине».

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