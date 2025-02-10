Правозащитники обсудили в МВД дело журналистки Шахназ Бейляргызы

Члены мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана Новелла Джафароглу, Саида Годжаманлы и Саадат Бененъярлы 11 февраля были приняты в МВД в связи с их обращениями к руководству страны по делу арестованной журналистки Шахназ Бейляргызы.

Об этом информирует агентство Turan.

Согласно сообщению, правозащитников выслушали, им заявили, что о результатах рассмотрения обращения они будут проинформированы.

Агентство напоминает, что 12 февраля на 14:00 назначено рассмотрение апелляционной жалобы Бейляргызы.

Как сообщал ранее haqqin.az, члены мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана направили обращение к президенту страны Ильхаму Алиеву, в котором выразили беспокойство по поводу состояния здоровья арестованной журналистки Шахназ Бейляргызы. В петиции отмечалось, что журналистку задержали 5 февраля по делу Toplum TV и арестовали сроком на 3,5 месяца. Правозащитники обращают внимание на то, что Бейляргызы страдает целым рядом серьезных заболеваний. В ходе следственных мероприятий и судебного разбирательства ее состояние неоднократно ухудшалось. В настоящее время журналистка содержится под медицинским наблюдением в санчасти Кюрдаханского СИЗО.