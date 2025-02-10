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«Антитеррористические операции» азербайджанских военных в Пакистане

фото; видео
16:28 1129

В городе Карачи Исламской Республики Пакистан продолжаются многонациональные военно-морские учения AMAN-25, в которых принимает участие и группа военнослужащих ВМС Азербайджана.

Согласно сообщению Минобороны, в соответствии с планом учений группы подводного штурма и подводной обороны, представляющие Азербайджан, «продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении задач по проведению антитеррористических операций в населенных пунктах, захвату судов в открытом море и осуществлению мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов и самодельных взрывных устройств на различных территориях».

На многонациональных учениях AMAN-25, проводимых под девизом «Вместе во имя мира», морской спецназ Азербайджана успешно выполняет все поставленные задачи, сказали в Минобороны.

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