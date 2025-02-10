Так решил Трамп: американским бизнесменам разрешили давать взятки

Закон запрещает американским компаниям и гражданам давать взятки иностранным чиновникам для продвижения своих бизнес-интересов за рубежом.

По мнению Трампа, отмена применения FCPA приведет к «большему бизнесу для Америки». Хозяин Белого дома отметил, что американцы, которые ведут бизнес в других странах, часто сталкиваются с необоснованными расследованиями и обвинениями, из-за чего компании не хотят сотрудничать с американцами.

Представители Белого дома заявили, что национальная безопасность страны зависит от того, смогут ли американские компании получать стратегические преимущества на мировом рынке. Они также подчеркнули, что отказ от чрезмерного применения FCPA позволит американским компаниям стать более конкурентоспособными на международной арене.

Однако эксперты по антикоррупции предупреждают, что отмена FCPA будет иметь негативное влияние на американские компании, работающие за рубежом.

Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) был принят еще в 1977 году. Он предусматривает наказание не только за сам факт дачи взятки, но и за планирование и предложение взятки, а также согласование этого действия руководством компании. Максимальный срок лишения свободы за нарушение закона составляет 15 лет, максимальный размер штрафа — $250 тыс. В 2024 году закон использовался в 24 случаях, в 2023 году — в 17 случаях.