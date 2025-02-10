В мэрии Стамбула аресты

В ходе операций, проведенных в 12 районах Стамбула, задержаны 10 сотрудников муниципалитетов, в том числе заместители глав двух районов - Картала и Аташехира - Джемалеттин Юксель и Ливан Гюр, сообщают турецкие СМИ.

Как утверждает следствие, арестованные, пользуясь служебным положением, назначали людей, связанных с курдскими боевиками, на посты в районном управлении, тем самым позволяя Рабочей партии Курдистана проникнуть во властные структуры турецкого мегаполиса.

Задержанные являются активистами оппозиционной Республиканской народной партии.