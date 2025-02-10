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Ильхам Алиев утвердил соглашение с Россией о грузоперевозках

17:08 994

Утверждено «Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в целях развития транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».

Соответствующий указ подписал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления соглашения в силу Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить в правительство Российской Федерации уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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