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На Мюнхенской конференции обсудят отправку в Украину миротворцев

17:24 348

Центральной темой обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности станет отправка европейских миротворцев в Украину.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Обсуждение ускорилось из-за стремления президента США Дональда Трампа побыстрее заключить мирную сделку.

«Без вступления Украины в НАТО, что представляется маловероятным в течение многих лет, идея размещения большого количества европейских войск из стран НАТО кажется многим чиновникам и аналитикам безрассудной. Без четкого американского участия в такой операции - с американским воздушным прикрытием, средствами ПВО и разведкой, как человеческой, так и технической - европейские войска будут подвергаться серьезному риску со стороны России», - пишет NYT.

Кроме того, дискуссионным является вопрос численности такого контингента. Европейцам было бы трудно отправить в Украину даже 40 тысяч солдат, которых будет недостаточно, не говоря уже о запрашиваемых Владимиром Зеленским 200 тысячах.

«Предоставление слишком небольшого числа войск или размещение сил без подкрепления будет равносильно блефу, который может спровоцировать Россию проверить границы допустимого, и государства НАТО вряд ли смогут этому противостоять», — заявляют в своей статье эксперт по обороне из Немецкого института международных отношений и безопасности Клаудия Мейджор и немецкий подполковник Альдо Клееманн.

К тому же маловероятно, что Россия по условиям мирного договора согласится на любое размещение сил НАТО в Украине, даже для целей обучения ВСУ, пишет NYT.

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