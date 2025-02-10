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В ВСУ предупреждают: россияне идут на Днепропетровскую область

17:37 490

Украинские военные считают, что ближайшей целью России является выход к границам Днепропетровской области, передают украинские СМИ.

46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ сообщает, что на Новопавловском направлении россияне готовятся к генеральному штурму последней линии инженерно-фортификационных сооружений на границе Днепропетровской области.

«…Цель - выход к границам Днепропетровской области, штурм линии обороны на рубеже Сергеевка-Новоподгородное-Муравка-Дачное и выход на оперативное пространство», - считают украинские военные.

Также говорится, что одна из задач россиян - не дать ВСУ возвести полноценные линии обороны в глубине области. «Тем более благодаря многочисленным публикациям и общественному резонансу часть новых линий инженерно-фортификационных сооружений на юге начали разворачивать на 90 градусов и готовить к отражению наступления ВС РФ на востоке», - заявили украинские военные.

В этом подразделении ВСУ также считают, что одновременно россияне «выравнивают» линию фронта в Андреевке, которая уже фактически захвачена, а фокус боевых действий перенесен на север от дороги Донецк - Запорожье.

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