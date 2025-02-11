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Турция открыта для сирийских товаров

17:57 719

Директор по связям Главного управления сухопутных и морских портов Сирии Мазен Алуш сообщил, что Турция намерена снять ограничения на экспорт сирийских товаров.

В интервью сирийскому каналу SANA Алуш поблагодарил министра торговли Турции Омера Болата за решение снять ограничения. Он также выразил надежду, что стороны сумеют укрепить экономическое сотрудничество и достигнут взаимного прогресса.

На прошлой неделе Омер Болат заявил, что Турция начнет переговоры с Сирией о возобновлении соглашения о взаимной торговле. Договор действовал с 2007 года, но был прерван в 2011 году после начала войны в Сирии.

Алуш также сообщил, что турецкое Министерство торговли и иорданское Минтранспорта согласовали отмену пошлин на товары, ввозимые из Сирии в Иорданию.

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