Бразильский футболист покинул «Карабах» со слезами на глазах
Футбольный клуб «Карабах» после неудачного сезона в еврокубках продолжает вносить изменения в состав.
После возвращения Кади и ухода Жулио Ромао поступила новость, касающаяся еще одного бразильца. С «Карабахом» попрощался 35-летний Ричард Алмейда, с некоторыми перерывами выступавший за агдамцев с 2012 года.
Футболист сборной Азербайджана провел за «Карабах» 376 матчей (91 - в еврокубках), забив в них 64 гола (8 - в еврокубках).
9-кратный чемпион Азербайджана трогательно попрощался с главным тренером Гурбаном Гурбановым и со всей командой. Ричард не смог сдержать эмоций.