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Бразильский футболист покинул «Карабах» со слезами на глазах

ФОТО
Отдел спорта
18:05 1804

Футбольный клуб «Карабах» после неудачного сезона в еврокубках продолжает вносить изменения в состав.

После возвращения Кади и ухода Жулио Ромао поступила новость, касающаяся еще одного бразильца. С «Карабахом» попрощался 35-летний Ричард Алмейда, с некоторыми перерывами выступавший за агдамцев с 2012 года.

Футболист сборной Азербайджана провел за «Карабах» 376 матчей (91 - в еврокубках), забив в них 64 гола (8 - в еврокубках).

9-кратный чемпион Азербайджана трогательно попрощался с главным тренером Гурбаном Гурбановым и со всей командой. Ричард не смог сдержать эмоций.

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