Бразильский футболист покинул «Карабах» со слезами на глазах

Футбольный клуб «Карабах» после неудачного сезона в еврокубках продолжает вносить изменения в состав.

После возвращения Кади и ухода Жулио Ромао поступила новость, касающаяся еще одного бразильца. С «Карабахом» попрощался 35-летний Ричард Алмейда, с некоторыми перерывами выступавший за агдамцев с 2012 года.