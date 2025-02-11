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Новый лидер Сирии: план Трампа «потерпит неудачу»

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План президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из Газы и захвату сектора — «серьезное преступление, которое в конечном итоге потерпит неудачу». Так считает новый президент Сирии Ахмад аш-Шараа.

Ранее Трамп заявил, что США захватят разрушенный войной сектор Газа и будут развивать его экономически после того, как палестинцы будут переселены в другие места.

В интервью британскому подкасту аш-Шараа сказал, что предложение Трампа не будет иметь успеха: «Я считаю, что никакая сила не может выгнать людей с их земель. Многие страны пытались это сделать, и все они потерпели неудачу, особенно во время недавней войны в Газе за последние полтора года».

Аль-Шараа заявил, что «за 80 лет этого конфликта все попытки вытеснить их провалились; те, кто уехал, пожалели о своем решении. Палестинский урок, который усвоило каждое поколение, заключается в важности удержания своей земли».

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