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В России заявили, что флот стран Балтии можно «потопить двумя пулеметами»

18:15 1533

Алексей Журавлев, замглавы комитета Госдумы по обороне, ранее обещавший молниеносно разгромить Литву, заявил, что ответом России на действия стран Балтии по остановке ее нефтетанкеров может стать «абордаж» судов неприятеля и подключение к обороне российского Балтфлота.  

«Можно не только добиться ответных мер в виде абордажа западных судов в той же Балтике, но и активных действий нашего Балтийского флота, который уж точно не чета прибалтийскому набору маломерных катеров», — написал депутат в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены). Он также заявил, что Россия будет считать нападением на себя любые агрессивные действия в отношении судов из «теневого флота», даже если те ходят под иностранным флагом, что, по словам депутата, «в морских перевозках весьма распространенная практика».

Журавлев также сказал, что весь военный флот Эстонии, Латвии и Литвы можно потопить двумя «крупнокалиберными пулеметами», установленными на российском танкере. «Ясно, что они снова, как обычно, будут обращаться за помощью к НАТО, но, надеюсь, в США, которые, по сути, управляют альянсом, найдутся люди куда более здравомыслящие, чем в недогосударствах Прибалтики», — сказал зампред комитета по обороне.

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