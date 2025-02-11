Моди нерукопожатный

На международном саммите по искусственному интеллекту AI Action, который проходит в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не пожал руку премьер-министру Индии Нарендре Моди. Господин Моди прибыл во Францию с трехдневным официальным визитом.

Встречая гостей, Эммануэль Макрон поприветствовал в том числе вице-президента США Джей Ди Вэнса, генсека ООН Антониу Гутерриша, премьера Канады Джастина Трюдо и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Протянутую руку Нарендры Моди президент Франции проигнорировал. Трансляция с саммита опубликована на YouTube-канале Associated Press.

На конференции Нарендра Моди призвал увеличить инвестиции в обучение пользования искусственным интеллектом. Французская сторона, которая организовала AI Action 2025, подтвердила, что в следующем году саммит проведет Индия.

На пресс-конференции 10 февраля Нарендра Моди говорил, что целью его визита во Францию станет укрепление отношений между странами. Во время поездки господин Моди и Эммануэль Макрон откроют консульство Индии во французском Марселе.