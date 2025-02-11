Cеверная Корея поставила России новое оружие

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что Северная Корея передала России около 200 единиц дальнобойных артиллерийских установок и, вероятно, продолжит поставки вооружений и войск в поддержку боевых действий против Украины. «КНДР уже предоставила порядка 11 000 военнослужащих, ракеты, 200 артиллерийских установок большой дальности, а также значительное количество боеприпасов. Существует вероятность того, что Северная Корея и дальше будет направлять дополнительные войска, вооружение и боеприпасы», — сообщило министерство на заседании парламентского комитета по обороне (цитата по Yonhap).

В южнокорейском оборонном ведомстве также отметили, что Пхеньян, вероятно, планирует нарастить производство оружия в 2025 году, который станет завершающим в рамках пятилетнего плана по разработке современных вооружений. Среди приоритетных направлений — атомные подводные лодки, спутники-разведчики и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Кроме того, министерство допускает, что Россия в обмен на военную поддержку может передавать КНДР передовые технологии, в частности связанные с атомными подлодками и системами входа в атмосферу для межконтинентальных ракет.

Что касается внешнеполитической стратегии Северной Кореи, Сеул предполагает, что Пхеньян намерен создать более выгодные условия для возможных переговоров с Вашингтоном, используя «жесткую риторику и провокации». В министерстве отметили, что КНДР никак не отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о готовности возобновить контакты с Ким Чен Ыном. Вместо этого Пхеньян провел новые ракетные испытания и публично сообщил о визите главы КНДР на объект по производству ядерных материалов.