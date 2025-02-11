Ливан и Сирия скатываются к войне на границе

Ливанская боевая группировка «Хезболла» начала нападения на сирийские силы безопасности и спонсирует трансграничные банды контрабандистов, заявили новые сирийские власти. Казалось бы – и у Ливана, и у Сирии, опустившихся сейчас до статуса «недогосударств», есть масса других неотложных дел. Но нет – хлебом не корми, дай с кем-нибудь повоевать. И не просто с кем-нибудь – а с ближайшим соседом. Что послужило поводом? Да все просто. Не так давно на haqqin.az уже рассказывалось о том, что «Хезболла», покинувшая Сирию, формирует отряды, задачей которых является нелегальный вывоз с сирийской территории разнообразного военного имущества, которое «Хезболла» оставила там во время своего стремительного драпа в результате наступления оппозиции.

Эти отряды уже сформированы и совершают регулярные набеги на сирийскую территорию, таща оттуда все, что плохо лежит, и до чего сирийские власти еще не успели дотянуться. В местном официозе, как сирийском, так и ливанском, говорится, что действуют «некие ливанские кланы, проживающие на границе с Сирией». Чтобы было понятно – на границе с Сирией живут только те, кто теснейшим образом связан с «Хезболлой» и выполняет поручения ее руководства. В обмен им разрешено заниматься контрабандой, что во все времена было хоть и рискованным, но весьма прибыльным занятием. Вполне естественно, что новым сирийским властям складывающаяся ситуация категорически не нравится. Да и кому может понравиться грабеж среди бела дня. Нормально оборудовать границу - нет денег и специалистов, да и, честно говоря, не было здесь никогда нормальной границы, 330-километровая дыра, которую в обе стороны пересекали все, кому не лень. Но суть не в этом. А в том, что, когда сирийские вооруженные отряды начали этих контрабандистов гонять, за тех заступились ливанские военные. Подтянули тяжелое вооружение и начали обстрелы сирийской территории, прикрывая группы как нанятых «Хезболлой» контрабандистов, так и собственно ее отряды.