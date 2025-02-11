Зеленский хочет разменять Курск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Дональду Трампу удастся посадить Украину и Россию за стол переговоров, он предложит лидеру Кремля Владимиру Путину обмен территориями – оккупированных украинских земель на части Курской области, которые находятся под контролем украинских военных. «Мы обменяем одну территорию на другую», – сказал Зеленский.

Глава украинского государства добавил, что не знает, какую часть оккупированных Россией земель Киев попросит взамен: «Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета».

Ранее Зеленский сообщал, что украинские военные начали новое наступление в Курской области, им удалось достичь успехов. Украинский лидер уточнил, что украинским военным удалось продвинуться вглубь региона на 2,5 километра.