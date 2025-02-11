Азербайджанские правоохранители накрыли нелегальное онлайн-казино: счет шел на миллионы

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел провело спецоперацию с целью разоблачения еще одной организованной преступной группы, занимавшейся проведением онлайн-азартных игр в социальных сетях.

В ходе оперативно-технических мероприятий, организованных управлением, было установлено, что во главе преступной сети стояли Эльчин Гулиев и Орхан Мамедов. Они, а также еще четыре человека были задержаны и привлечены к ответственности.

Расследование показало, что в преступную сеть различными способами было вовлечено более 40 человек. Для обеспечения конфиденциальности участники сети использовали мобильные номера, принадлежащие России, Грузии, Украине и другим странам, а также создавали многочисленные страницы в социальных сетях. Через эти страницы они привлекали граждан к участию в азартных играх на зарубежных сайтах.

Основные члены сети получили статус администраторов нелегальных сайтов, таких как Fast Loto, CHCPlay и MostBet. Они управляли виртуальной системой, координируя свою деятельность из арендованных квартир, следуя указаниям руководителей группы.

Во время операции было обнаружено около 1000 банковских карт, приобретенных у различных граждан за определенные суммы и использованных в преступной деятельности. Согласно судебным постановлениям, были проведены обыски в секретных офисах, квартирах и местах хранения, где изъяты многочисленные электронные доказательства, банковские карты, более 30 мобильных номеров, зарегистрированных на фиктивные имена, а также 2 миллиона манатов наличными. Выяснилось, что оборот денежных средств на банковских счетах членов сети превысил 10 миллионов манатов.