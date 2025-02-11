Азербайджанские правоохранители накрыли нелегальное онлайн-казино: счет шел на миллионы
Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел провело спецоперацию с целью разоблачения еще одной организованной преступной группы, занимавшейся проведением онлайн-азартных игр в социальных сетях.
В ходе оперативно-технических мероприятий, организованных управлением, было установлено, что во главе преступной сети стояли Эльчин Гулиев и Орхан Мамедов. Они, а также еще четыре человека были задержаны и привлечены к ответственности.
Расследование показало, что в преступную сеть различными способами было вовлечено более 40 человек. Для обеспечения конфиденциальности участники сети использовали мобильные номера, принадлежащие России, Грузии, Украине и другим странам, а также создавали многочисленные страницы в социальных сетях. Через эти страницы они привлекали граждан к участию в азартных играх на зарубежных сайтах.
Основные члены сети получили статус администраторов нелегальных сайтов, таких как Fast Loto, CHCPlay и MostBet. Они управляли виртуальной системой, координируя свою деятельность из арендованных квартир, следуя указаниям руководителей группы.
Во время операции было обнаружено около 1000 банковских карт, приобретенных у различных граждан за определенные суммы и использованных в преступной деятельности. Согласно судебным постановлениям, были проведены обыски в секретных офисах, квартирах и местах хранения, где изъяты многочисленные электронные доказательства, банковские карты, более 30 мобильных номеров, зарегистрированных на фиктивные имена, а также 2 миллиона манатов наличными. Выяснилось, что оборот денежных средств на банковских счетах членов сети превысил 10 миллионов манатов.
Эльчин Гулиев, стремясь легализовать незаконно полученные средства, занимался отмыванием денег, открывая фиктивные компании на свое имя и имена близких родственников. Для создания образа бизнесмена он регулярно совершал поездки за границу, особенно в Грузию. Также было установлено, что Гулиев неоднократно встречался за рубежом с главарями транснациональной преступной группы, занимающейся нелегальными азартными играми, и договаривался о внедрении в Азербайджане новых киберсистем.
На незаконно приобретенные средства участники сети покупали квартиры, земельные участки, загородные дома, торговые объекты и роскошные автомобили, на которые по решению суда наложен арест.
По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении Эльчина Гулиева и еще четырех человек избрана мера пресечения в виде ареста.
Продолжаются оперативные мероприятия по привлечению к ответственности остальных членов группы, скрывающихся как за границей, так и на территории страны.