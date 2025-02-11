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Держите хуситов семеро

19:19 537

Боевики йеменского движения «Ансар Аллах» готовы возобновить нанесение ударов по территории Израиля, если он снова начнет боевые действия в секторе Газа. Об этом заявил лидер повстанцев Абдель Малик аль-Хуси.

«Мы держим палец на спусковом крючке и готовы немедленно пойти на эскалацию с израильским противником, если он возобновит агрессию против сектора Газа», - сказал лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси.

23 января президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения «Ансар Аллах» (хуситы), действующего на севере Йемена, иностранной террористической организацией.

В документе, опубликованном Белым домом, отмечается, что хуситы поддерживаются Корпусом стражей исламской революции Ирана и представляют угрозу для американцев и региональной стабильности.

Дональд Трамп поручил госсекретарю США представить доклад о процессе признания хуситов террористической организацией в течение 30 дней. После этого будут предприняты меры для окончательного решения вопроса. Указ также требует проверки партнеров и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) на предмет возможных связей с хуситами.

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