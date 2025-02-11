Новый министр обороны США не будет встречаться с украинцами

В среду, 12 февраля, министр обороны США Пит Хегсет примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО и встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины. Как отмечает AP, он станет первым представителем новой администрации президента Дональда Трампа, который посетит союзников по НАТО.

Также визит министра состоится накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам одного из американских чиновников, ожидается, что Хегсет не будет делать никаких заявлений относительно новых поставок оружия для Украины. Также министр обороны США не планирует проводить индивидуальные встречи с украинскими коллегами, а скорее будет находиться в режиме «слушания» как на заседании, так и на встрече министров обороны НАТО 13 февраля.

«Министр повторит приверженность президента Трампа скорейшему дипломатическому завершению войны в Украине. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросе предоставления помощи по безопасности Украине», — заявили в Пентагоне перед отъездом Хегсета.

Высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности сообщил журналистам, что «важнейшим результатом» встречи станет «конструктивный диалог с новой американской администрацией», а также обязательства США «сделать все возможное, чтобы Украина продолжала борьбу».