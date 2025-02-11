Трамп в первую очередь выкачает ресурсы из Украины

Министр финансов США Скотт Бессент собирается посетить Украину на этой неделе для начала переговоров по обеспечению доступа Соединенных Штатов к важнейшим полезным ископаемым. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство указывает, что Бессент станет первым представителем администрации президента США Дональда Трампа, который посетит Украину с визитом.

В начале февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов из Украины. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, предложенных Вашингтону, находятся на неподконтрольных Киеву территориях.

В интервью Reuters Зеленский заявил о готовности заключить сделку и предложил Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.