USD 1.7000
EUR 1.7517
RUB 1.7594
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Трамп в первую очередь выкачает ресурсы из Украины

19:44 411

Министр финансов США Скотт Бессент собирается посетить Украину на этой неделе для начала переговоров по обеспечению доступа Соединенных Штатов к важнейшим полезным ископаемым. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство указывает, что Бессент станет первым представителем администрации президента США Дональда Трампа, который посетит Украину с визитом.

В начале февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов из Украины. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, предложенных Вашингтону, находятся на неподконтрольных Киеву территориях.

В интервью Reuters Зеленский заявил о готовности заключить сделку и предложил Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.

Трамп в первую очередь выкачает ресурсы из Украины
Трамп в первую очередь выкачает ресурсы из Украины
19:44 412
Новый министр обороны США не будет встречаться с украинцами
Новый министр обороны США не будет встречаться с украинцами
19:36 501
Азербайджанские правоохранители накрыли нелегальное онлайн-казино: счет шел на миллионы
Азербайджанские правоохранители накрыли нелегальное онлайн-казино: счет шел на миллионы
18:52 1521
Зеленский хочет разменять Курск
Зеленский хочет разменять Курск новость дополнена
19:57 2063
Русский дом заявил об уходе из Азербайджана
Русский дом заявил об уходе из Азербайджана видео; обновлено 14:43
14:43 10083
Почему Россия отвергает мир между Азербайджаном и Арменией
Почему Россия отвергает мир между Азербайджаном и Арменией еще один вопрос
00:32 9098
Cеверная Корея поставила России новое оружие
Cеверная Корея поставила России новое оружие
18:30 1401
В России заявили, что флот стран Балтии можно «потопить двумя пулеметами»
В России заявили, что флот стран Балтии можно «потопить двумя пулеметами»
18:15 1540
В ВСУ предупреждают: россияне идут на Днепропетровскую область
В ВСУ предупреждают: россияне идут на Днепропетровскую область
17:37 2191
В мэрии Стамбула аресты
В мэрии Стамбула аресты
16:57 2906
Так решил Трамп: американским бизнесменам разрешили давать взятки
Так решил Трамп: американским бизнесменам разрешили давать взятки
16:41 3068

ЭТО ВАЖНО

Трамп в первую очередь выкачает ресурсы из Украины
Трамп в первую очередь выкачает ресурсы из Украины
19:44 412
Новый министр обороны США не будет встречаться с украинцами
Новый министр обороны США не будет встречаться с украинцами
19:36 501
Азербайджанские правоохранители накрыли нелегальное онлайн-казино: счет шел на миллионы
Азербайджанские правоохранители накрыли нелегальное онлайн-казино: счет шел на миллионы
18:52 1521
Зеленский хочет разменять Курск
Зеленский хочет разменять Курск новость дополнена
19:57 2063
Русский дом заявил об уходе из Азербайджана
Русский дом заявил об уходе из Азербайджана видео; обновлено 14:43
14:43 10083
Почему Россия отвергает мир между Азербайджаном и Арменией
Почему Россия отвергает мир между Азербайджаном и Арменией еще один вопрос
00:32 9098
Cеверная Корея поставила России новое оружие
Cеверная Корея поставила России новое оружие
18:30 1401
В России заявили, что флот стран Балтии можно «потопить двумя пулеметами»
В России заявили, что флот стран Балтии можно «потопить двумя пулеметами»
18:15 1540
В ВСУ предупреждают: россияне идут на Днепропетровскую область
В ВСУ предупреждают: россияне идут на Днепропетровскую область
17:37 2191
В мэрии Стамбула аресты
В мэрии Стамбула аресты
16:57 2906
Так решил Трамп: американским бизнесменам разрешили давать взятки
Так решил Трамп: американским бизнесменам разрешили давать взятки
16:41 3068
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться