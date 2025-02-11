Помощник Алиева об отсутствии места для USAID
19:53 226
В Азербайджане «нет места для деятельности USAID». Об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X.
«Напоминаю про этот пост, которым я поделился 21.11.2023. «Снимите маски! В Азербайджане нет места для деятельности USAID», - заявил он.
Напомним, что в ноябре 2023 года вышеуказанные слова были произнесены Хикметом Гаджиевым в ответ директору USAID Саманте Пауэр.
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