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Помощник Алиева об отсутствии места для USAID

19:53 226

В Азербайджане «нет места для деятельности USAID». Об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X.

«Напоминаю про этот пост, которым я поделился 21.11.2023. «Снимите маски! В Азербайджане нет места для деятельности USAID», - заявил он.

Напомним, что в ноябре 2023 года вышеуказанные слова были произнесены Хикметом Гаджиевым в ответ директору USAID Саманте Пауэр.

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