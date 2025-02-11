Зеленский хочет гарантии только от США

Гарантии безопасности без участия в них США не являются настоящими гарантиями безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он «слышит голоса», которые говорят о том, что Европа могла бы взять на себя роль основного гаранта в этом вопросе, но он всегда говорит на это «нет».

Также Зеленский в интервью The Guardian подчеркнул, что, если президент США Дональд Трамп отзовет поддержку США Украине, Европа в одиночку не сможет восполнить этот пробел. Он привел в пример систему ПВО Patriot:

«Только Patriot может защитить нас от всех видов ракет, только Patriot. Есть и другие [европейские] системы... но они не могут обеспечить полную защиту».

Также президент Украины добавил, что предложит американским компаниям «выгодные контракты» на восстановление Украины и инвестиционные уступки.

«Те, кто помогает нам спасти Украину, [получат возможность] восстанавливать ее, совместно с украинским бизнесом. Все эти вопросы мы готовы подробно обсуждать», — сказал Зеленский.