Свято место пусто не бывает

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После того, как администрация Дональда Трампа приостановила работу Агентства США по международному развитию (USAID), Китай начал предпринимать шаги, чтобы занять освободившееся место в развивающихся странах. Об этом пишет Рolitico, ссылаясь на сообщения от сотрудников USAID и других гуманитарных организаций.

«Китай уже обращается к нашим партнерам. Они заполнят пустоту в таких местах, как Камбоджа и Непал, и это только то, о чем мы знаем», — рассказал Франциско Бенкосме, руководивший китайским направлением USAID при администрации Джо Байдена. Аналитик из Института Хадсона Майкл Соболик подчеркнул, что Агентство предлагало развивающимся странам, искавшим иностранное финансирование для развития инфраструктуры и телекоммуникаций, альтернативу китайскому влиянию; USAID также поддерживало СМИ в Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах, где набирает силу влияние медиа, находящихся под контролем китайского правительства, таких как Xinhua.

Демократы из Комитета по делам Китая Палаты представителей Конгресса США разработали новую стратегию, чтобы убедить администрацию Трампа в том, что работа USAID необходима для конкуренции с Пекином. Аргументы группы изложены в документе, опубликованном Рolitico. Их суть сводится к тому, что успешная конкуренция с Китаем необходима для обеспечения национальной безопасности США. «Коммунистическая партия Китая и связанные с ней организации потратили почти $1 трлн на проекты развития за последние два десятилетия, что значительно превышает официальные траты правительства США. <...> Менее чем за 0,7% бюджета [США] USAID предоставляет необходимые альтернативы китайскому финансированию», — говорится в документе.

Как сообщает непальская газета Annapurna Express, китайские чиновники по неофициальным каналам сообщили правительству Непала, что Пекин готов помочь, если из-за прекращения американского финансирования пострадают здравоохранение, образование и другие критически важные сферы в стране. Чиновники с Островов Кука, стратегически важного государства в Океании, заявили, что прекращение финансирования от США стало для региона большим ударом, и что «китайцы стремятся увеличить свое влияние».

Президент Дональд Трамп заморозил все проекты USAID на 90 дней. Позднее стало известно, что Белый дом планирует расформировать Агентство, уволив почти всех сотрудников: по данным Reuters, из 10 тысяч человек, работающих по всему миру, планируется оставить менее 300. Администрация Трампа обвиняет USAID в непомерных и неоправданных тратах.

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