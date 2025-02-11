Иран задрал ставки до небес

Глава иранского МИД заявил, что «Иран больше не вступит в переговоры по ядерной сделке даже под давлением США». Еще совсем недавно, комментируя обращение Дональда Трампа к иранскому режиму, мы отмечали, что оно в целом носит достаточно миролюбивый характер. Трамп словно подчеркивал – США и Иран вполне могут договориться к обоюдной выгоде. И что после его обращения мяч на иранской половине поля. И вот из Тегерана ему ответили. От всей души. «Трамп все говорит о том, что готов вести переговоры с Ираном. В то же время он подписывает все новые указы с антииранскими заговорами. США могут только мечтать о том, чтобы поставить Иран на колени», — это президент страны Пезешкиан.

«США никогда нельзя было верить и сейчас верить нельзя. Сделка с США должна быть выгодной для обеих сторон. Сегодня мы не думаем, что сделка с США будет отвечать нашим интересам», - а это уже первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф. Ну и вишенкой на торте – заявление главы иранского МИДа. Такого резкого тона Тегеран в последние годы не демонстрировал ни разу – ни при президенте Рухани, ни при президенте Раиси. А тут все как-то сразу и вдруг изменилось. Конечно, можно списать все на очередную годовщину исламской революции в Иране, праздничная дата, сердце требует громких заявлений, подчеркивающих, что Иран никому не сломить, – но как-то странно все. Тем более, ни для кого не секрет, что самая оживленная внутриэлитная дискуссия в Тегеране сегодня – это как раз дискуссия на тему об ирано-американской сделке. Это самый актуальный вопрос для иранских элит. Более того, без всякого преувеличения – вопрос выживания режима. Когда на кону такие ставки - просто так подобные заявления не делаются, поскольку любое слово начинает стоить слишком дорого.

Вариантов, почему эти иранские заявления, да еще в такой тональности прозвучали, не так уж и много. И первый из них, самый логичный, заключается в следующем: Иран находится сейчас в крайне слабой позиции. И во внутренней, и во внешней политике у него сплошные дыры – а сделка нужна. И потому логика диктует ему одно – занять максимально жесткую позицию, показать оппонентам, что он и без сделки обойдется. И торговаться до умопомрачения, за каждую запятую, за каждый предлог в тексте, как это иранцы великолепно умеют, – глядишь, что-то путное, то есть выгодное, для Тегерана из этого выйдет. А потом такую непреклонность можно с успехом продать внутренней аудитории, дескать, мы боролись до конца и сумели заставить Америку Трампа принять наши условия, не поступившись своей национальной гордостью. Второй вариант, который тоже имеет место быть у наблюдателей, это в ходе всего дипломатического танго успеть создать ядерную бомбу. Но лично мне такой вариант кажется весьма притянутым за уши.