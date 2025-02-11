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Премьер Словакии пригрозил перекрыть газ Украине

20:32 1137

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава имеет «моральное право» перекрыть поставки газа в Украину через «Турецкий поток».

«Российский газ начал поступать в Словакию по «Турецкому потоку». И это благодаря усилиям российской и турецкой сторон, и за это мы должны их поблагодарить. Однако я не помню, чтобы «Прогрессивная Словакия» была в Москве или Анкаре, они туда даже не ездили.

Напротив, я ожидаю от оппозиции благодарности за то, что газ уже несколько дней поступает в Украину по реверсной трубе. Газ, без которого Украина замерзнет. Словакия не играет в этом никакой роли. Поставщики - иностранные компании. Однако мы имеем моральное право рассмотреть методы прекращения зарубежных поставок в Украину в объеме около 7,5 млн кубометров в сутки».

ВСУ 11 января попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщило Минобороны России.

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