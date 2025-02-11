В Турции футболист сборной Азербайджана забил два гола

Полузащитник сборной Азербайджана по футболу Джошгун Диниев вчера официально перешел в новую команду, а уже сегодня в дебютной игре отметился двумя голами.

29-летний футболист перебрался из турецкого клуба «Бандырмаспор» в «Чорум», также выступающий в Первой лиге чемпионата Турции. Сегодня «Чорум», представляющий город с одноименным названием, в матче 24-го тура принимал аутсайдера «Йени Малатьяспор» и победил со счетом 2:0. Оба мяча забил Джошгун Диниев. Он отличился на 13-й и 49-й минутах.

Сын известного азербайджанского тренера Шахина Диниева ранее также играл за «Карабах», «Зиря», «Сабах», «Шамахы» и турецкий «Умранийеспор». Также на его счету 28 игр за национальную команду Азербайджана.

«Чорумспор» с 38 очками занимает 4-е место в турецкой Первой лиге и ведет борьбу за выход в Суперлигу.