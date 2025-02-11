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Нетаньяху предупредил ХАМАС: Тогда не обижайтесь

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Армия Израиля возобновит интенсивные боевые действия в секторе Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит к полудню 15 февраля израильских заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам продолжавшегося четыре часа заседания военно-политического кабинета с участием ключевых министров.

"Принятое мной и единогласно утвержденное кабинетом решение таково: если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано и Армия обороны Израиля возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС", - сообщил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

При этом он не уточнил, какое число заложников требует освободить Израиль к субботе.

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