5 голов «Карабаха» за 17 минут
Сегодня завершился 22-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В заключительной встрече тура «Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова принимал «Сабаил» и одержал крупную победу - 5:0.
Гости держались до 76-й минуты, когда Яссин Бензиа открыл счет с пенальти. На 80-й минуте Леандро Андраде точным ударом удвоил преимущество чемпиона. Спустя пять минут он же сделал счет 3:0.
Четвертый мяч забил вернувшийся в «Карабах» Кади. Бразилец вышел на замену во втором тайме и отличился на 88-й минуте. А точку в этой встрече поставил Нариман Ахундзаде, забивший на 3-й добавленной минуте.
«Карабах» забил пять голов за 17 минут и увеличил отрыв от занимающего 2-е место «Араз-Нахчывана» до 9 очков.
Интересно, что пятью днями ранее «Сабаил» и «Карабах» провели первый четвертьфинальный матч Кубка Азербайджана. В ней агдамцы победили скромно - 1:0. Ответная встреча состоится 27 февраля.
Результаты других матчей 22-го тура: «Шамахы» - «Сумгаит» - 1:0, «Сабах» - «Туран-Товуз» - 2:1, «Араз-Нахчыван» - «Кяпяз» - 0:0, «Зиря» - «Нефтчи» - 1:2.
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