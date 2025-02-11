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5 голов «Карабаха» за 17 минут

Забил и Кади; ВИДЕО
Эльмир Алиев, отдел спорта
21:29 823

Сегодня завершился 22-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В заключительной встрече тура «Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова принимал «Сабаил» и одержал крупную победу - 5:0.

Гости держались до 76-й минуты, когда Яссин Бензиа открыл счет с пенальти. На 80-й минуте Леандро Андраде точным ударом удвоил преимущество чемпиона. Спустя пять минут он же сделал счет 3:0.

Четвертый мяч забил вернувшийся в «Карабах» Кади. Бразилец вышел на замену во втором тайме и отличился на 88-й минуте. А точку в этой встрече поставил Нариман Ахундзаде, забивший на 3-й добавленной минуте.

«Карабах» забил пять голов за 17 минут и увеличил отрыв от занимающего 2-е место «Араз-Нахчывана» до 9 очков.

Интересно, что пятью днями ранее «Сабаил» и «Карабах» провели первый четвертьфинальный матч Кубка Азербайджана. В ней агдамцы победили скромно - 1:0. Ответная встреча состоится 27 февраля.

Результаты других матчей 22-го тура: «Шамахы» - «Сумгаит» - 1:0, «Сабах» - «Туран-Товуз» - 2:1, «Араз-Нахчыван» - «Кяпяз» - 0:0, «Зиря» - «Нефтчи» - 1:2.

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