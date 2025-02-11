5 голов «Карабаха» за 17 минут

В заключительной встрече тура «Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова принимал «Сабаил» и одержал крупную победу - 5:0.

Гости держались до 76-й минуты, когда Яссин Бензиа открыл счет с пенальти. На 80-й минуте Леандро Андраде точным ударом удвоил преимущество чемпиона. Спустя пять минут он же сделал счет 3:0.

Четвертый мяч забил вернувшийся в «Карабах» Кади. Бразилец вышел на замену во втором тайме и отличился на 88-й минуте. А точку в этой встрече поставил Нариман Ахундзаде, забивший на 3-й добавленной минуте.