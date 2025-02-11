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Украинцы уничтожили российских военных в Брянске

21:45 565

Двое российских военнослужащих погибли и восемь получили ранения после атаки ВСУ по двум таможенным пунктам в Брянской области. Об этом пишет Astra со ссылкой на свои источники.

В атакованных автомобильных пунктах пропуска (АПП) базировались бойцы ВС РФ, рассказали собеседники издания. Речь идет об АПП Троебортное на границе с Украиной в Севском районе Брянской области и АПП Погар в Погарском районе.

ВСУ ударили по административному зданию на территории АПП в Троебортном двумя управляемыми авиабомбами, уточняет Astra. В результате атаки разрушился второй этаж здания, где находились российские военные. Один из них погиб, еще восемь получили ранения. Позже украинский беспилотник атаковал Погар, погиб водитель взвода летательных аппаратов ВС РФ. Оба обстрела произошли в воскресенье, 9 февраля.

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