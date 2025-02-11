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Мамедов убил жену во время намаза и сбежал в Грузию

11 февраля 2025, 22:03 1683

В поселке Бина Хазарского района Баку гражданин Рамиль Мамедов убил свою жену, когда она совершала намаз.

Мужчина, как сообщается, нанес супруге несколько ударов по голове тупым металлическим предметом, сломал ей пальцы рук.

Как сообщили haqqin.az в МВД, подозреваемый в совершении преступления Рамиль Мамедов (1979 года рождения) задержан в Грузии. В настоящее время принимаются меры по его экстрадиции в Азербайджан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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