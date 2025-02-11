В США назвали главную угрозу для себя

Основные угрозы для США исходят от нелегальных мигрантов и Китая. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет во время общения с журналистами в Штутгарте.

«В данный момент самой большой угрозой является охрана нашей собственной границы, и мы быстро решаем эту задачу. Я горжусь тем, что сделали Северное командование ВС США и Министерство обороны, чтобы сместить фокус туда. Как отметил президент США Дональд Трамп, если у вас нет границы, у вас не будет страны», - пояснил он.

Он подчеркнул, что США долгое время защищали чужие границы, «однако сейчас пришло время защищать свои собственные».

«Что же касается внешних угроз, то, несомненно, амбиции коммунистического Китая очень велики. Их взгляд на мир сильно отличается от нашего, и кто бы ни взял верх, тот и будет задавать тон в XXI веке», - добавил Хегсет.

Отметим, что 10 февраля глава Пентагона отправился в первую рабочую поездку, в ходе которой он посетит Германию, Бельгию, Польшу, а также примет участие во встрече контактной группы по поставкам вооружений Украине в Брюсселе.