Трамп шокировал короля Иордании

Президент США Дональд Трамп встретился с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме, чтобы обсудить план эвакуации палестинцев из сектора Газа.

Трамп заявил, что для палестинцев будут найдены земли в Иордании и Египте, где они смогут жить в безопасности. Он выразил уверенность, что на 99% удастся достичь соглашений с этими странами.

Что касается вопроса о праве палестинцев на возвращение в анклав, Трамп отметил, что в новых поселениях в Иордании и Египте условия жизни будут значительно лучше, чем в секторе Газа.

Король Иордании отметил, что его страна готова принять 12000 палестинских детей с медицинскими показаниями из сектора Газа.

Трамп добавил, что США будут контролировать Газу: «Мы получим Газу, не покупая ее. Нет смысла её покупать, там нечего покупать. Это Газа, это охваченная войной территория. Мы получим её».