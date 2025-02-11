Индусы не пускают российский танкер

Нефтетанкер Cordelia Moon, который перевозит нефть от российского производителя, попал под санкции США. Судно уже два дня дрейфует у западного побережья Индии, сообщает Bloomberg.

По данным издания, танкер Cordelia Moon должен был разгрузиться в порту Вадинар 9 февраля, незадолго до того он загрузил примерно 1 миллион баррелей нефти Urals в черноморском порту Новороссийск. Однако владельцем этого груза является компания «Сургутнефтегаз» - одна из двух российских нефтедобывающих компаний, которые были включены в санкционный список США 10 января этого года.

Стоит заметить, что это первый зафиксированный случай прибытия танкера с нефтью от «Сургутнефтегаза», которая была загружена после введения санкций Управлением по контролю за иностранными активами США. В то же время в ближайшие недели ожидается прибытие еще как минимум четырех танкеров, а еще одно судно, которое перевозит нефть от «Газпром нефти», уже находится в пути.

Министр нефти Индии Панкадж Джайн заявил, что страна не будет принимать грузы от подсанкционных компаний, если они были загружены после 10 января. Он также отметил, что не располагает информацией о Cordelia Moon.