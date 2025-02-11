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Российский истребитель залетел в Польшу

00:11 1795

Польская армия сообщила, что российский истребитель Су-24МР на короткое время вошел в воздушное пространство страны над территориальными водами в Балтийском море.

Как сообщило в соцсети X Оперативное командование польских Вооруженных сил, самолет вылетел из Калининградской области и находился в воздушном пространстве страны одну минуту 12 секунд.

За это время он успел пролететь 6,5 км. «Польские службы контроля воздушного пространства были в контакте с российской стороной, которая подтвердила нарушение польского воздушного пространства», — сказано в сообщении.

По словам командования, Россия объяснила случившееся ошибкой навигационной системы самолета.

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