Российский истребитель залетел в Польшу
Польская армия сообщила, что российский истребитель Су-24МР на короткое время вошел в воздушное пространство страны над территориальными водами в Балтийском море.
Как сообщило в соцсети X Оперативное командование польских Вооруженных сил, самолет вылетел из Калининградской области и находился в воздушном пространстве страны одну минуту 12 секунд.
За это время он успел пролететь 6,5 км. «Польские службы контроля воздушного пространства были в контакте с российской стороной, которая подтвердила нарушение польского воздушного пространства», — сказано в сообщении.
По словам командования, Россия объяснила случившееся ошибкой навигационной системы самолета.