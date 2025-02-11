Китай спасет человечество от гибели

Человечеству потенциально угрожает астероид 2024 YR4, который с небольшой вероятностью может врезаться в Землю в 2032 году. У Китая и США есть шанс не допустить этого, пишет Interesting Engineering.

Этот астероид, диаметр которого оценивается от 40 до 90 метров, впервые был замечен в декабре 2024 года. Европейское космическое агентство даже включило его в астероиды высокого риска в своем списке наблюдения с вероятностью столкновения в 2032 году в 2,2%.

«Вероятность столкновения очень мала, а астероид достаточно мал, чтобы последствия любого потенциального столкновения были локального масштаба, но ситуация достаточно значительна, чтобы заслуживать внимания глобального планетарного защитного сообщества», - отметило агентство.

Ранее Китай заявил, что «собирает команду планетарной защиты», которая в случае необходимости будет выполнять миссии по отклонению потенциально опасных астероидов. После открытия астероида 2024 YR4 Государственное управление науки, технологий и промышленности Китая объявило набор добровольцев на «пост планетарной обороны».

В прошлом году Китай обнародовал предварительный план своей первой миссии защиты от астероидов, которую ожидают запустить в 2030 году. Миссия предусматривает наблюдение за астероидом, приближающимся к Земле, а затем воздействие на него космическим кораблем, чтобы изменить его траекторию.

Это похоже на то, что пыталось сделать NASA во время своей миссии DART в 2022 году.

«Если этот астероид представляет значительную угрозу столкновения с Землей, тогда NASA и Китай могут рассмотреть возможность отклонить его, врезав в него космические корабли, тем самым изменив его орбиту», - пишет Interesting Engineering.