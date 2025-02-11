Датская разведка предупредила о войне с Россией

Датская служба военной разведки (DDIS) представила доклад, в котором предупреждает об угрозе «крупномасштабной войны» в Европе в течение ближайших пяти лет. Согласно оценке ведомства, если Россия сочтет НАТО ослабленным — как в военном, так и в политическом отношении — она может применить силу против одной или нескольких стран альянса.

Как пишет Politico, особое внимание в докладе уделяется роли Соединенных Штатов. В DDIS полагают, что вероятность военного конфликта возрастет, если Россия придет к выводу, что США не смогут или не захотят поддерживать европейских союзников в случае агрессии. В докладе также подчеркивается, что Москва активно наращивает военный потенциал, готовясь к потенциальному противостоянию с НАТО.

Прогноз DDIS появился на фоне усилий президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. В документе рассматриваются три возможных сценария развития событий, если конфликт прекратится или будет заморожен. При этом все варианты предполагают, что Россия не в состоянии одновременно вести войну против нескольких стран.

Согласно представленным оценкам, в течение шести месяцев Россия сможет инициировать локальный вооруженный конфликт с неназванным «соседним государством». Спустя два года возможно начало регионального противостояния в Прибалтике. А через пять лет, в случае ослабления НАТО и отсутствия решительных действий со стороны США, Россия может развязать широкомасштабную войну против Европы.

При этом в докладе отмечается, что прогноз не учитывает возможное усиление оборонного потенциала стран НАТО.