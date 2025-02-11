Зять Эрдогана возвращается?

На муниципальных выборах, состоявшихся в Турции 31 марта 2024 года, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) впервые в своей четвертьвековой истории потерпела поражение. В своей речи сразу после выборов, запомнившейся, как «балконное выступление», лидер ПСР, президент Реджеп Тайип Эрдоган, четко дал понять нации о грядущих переменах, а на заседании Центрального исполнительного комитета ПСР заявил о необходимости «смены знамени» в партийных рядах. Еще летом прошлого года haqqin.az писал, что в качестве этапов предстоящих изменений Эрдоган рассматривает региональные съезды ПСР, а также большой съезд Партии справедливости и развития, запланированный на 2025 год. Тогда же мы предсказывали серьезные кадровые перестановки в партийных структурах, в том числе возможную отставку руководителя стамбульского отделения ПСР Османа Нури Кабактепе.

Летом турецкие СМИ писали, что планируемые Эрдоганом изменения ограничатся отстранением партийных функционеров, ответственных за поражение на муниципальных выборах. Считалось, что призывы к переменам либо не затронут состав правительства и Центрального исполнительного комитета ПСР, либо грядущие изменения будут минимальными. Но, по данным haqqin.az, в течение недели после предстоящего 23 февраля большого съезда ПСР, то есть еще до начала священного для мусульман месяца Рамадан, в правительстве Турции произойдут значительные кадровые изменения. Кто из команды Эрдогана остается, а кто уходит? Среди министров, которые, как ожидается, сохранят посты, называют главу МИД Хакана Фидана, министра обороны Яшара Гюлера, министра финансов Мехмета Шимшека, а также министра экологии и градостроительства Мурата Курума. Наиболее заметным изменением в Кабинете министров Турции, по слухам, станет разделение Министерства сельского и лесного хозяйства на два отдельных ведомства. В связи с этим в политических кругах Анкары обсуждается возможная отставка министра Ибрагима Юмаклы.

Среди других высокопоставленных чиновников, которых Эрдоган предполагает сменить, называют имена министра семьи и социальных услуг Махинура Оздемира Гекташа, министра торговли Омера Болата, а также министра труда и социальной защиты Ведата Ышыкхана. То есть вместе с Ибрагимом Юмаклы свои посты могут покинуть четыре действующих министра. В политических кругах Анкары обсуждаются вероятные кандидаты на министерские посты в новом правительстве. Среди них - Бюлент Туран, возглавлявший в 2015–2023 годах фракцию ПСР в парламенте, который в настоящее время занимает пост заместителя главы МВД, а также Эфкан Ала, занимавший в 2013–2016 годах пост министра внутренних дел Турции, а ныне являющийся депутатом от Бурсы и заместителем председателя ПСР. Кроме того, ожидается, что в состав нового правительства могут войти заместитель председателя ПСР, депутат от Стамбула Эркан Кандемир, и бывший спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Берат Албайрак возвращается? Но наиболее обсуждаемым кандидатом на министерскую должность в новом Кабинете, несомненно, является зять президента Эрдогана, Берат Албайрак. Напомним, что в 2015–2018 годах он занимал пост министра энергетики и природных ресурсов, а в 2018–2020 годах - министра казначейства и финансов.