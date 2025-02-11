Украинская армия набирает молодежь

Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства.

«Министерство обороны Украины сегодня официально приступило к проекту «Контракт 18-24», - говорится в тексте. Контракт на сумму 1 млн гривен (около 24 000 долларов) заключается на 1 год: пятую часть обещают выплатить сразу, остальное - двумя траншами в течение года.

Кроме того, контрактникам обещают месячное жалование до 120 000 гривен (2 900 долларов), «возможность нулевой ипотеки, обучение за счет государства, бесплатное медицинское обеспечение, в частности, зубное протезирование, право на выезд за границу после года службы».

Отмечается, что по окончании контракта будет предоставлена отсрочка от мобилизации на 12 месяцев.