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Год назад Туркменистан нарушил газовое соглашение с Азербайджаном… И договорился с Турцией

Эльяс Шафиев, собкор
02:04 1031

Как сообщил в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Ашхабад договорился с турецкой нефтегазовой компанией Botas о транзите своего газа по схеме своп через Иран.

Детали телефонного разговора Бердымухамедова с Пезешкианом публикует официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

И хотя о деталях соглашения ничего не сообщается, имеет смысл напомнить, что еще осенью 2024 года посол Турции в Ашхабаде заявлял, что на туркмено-турецких переговорах была достигнута предварительная договоренность о закупке Турцией в течение двадцати лет 300 миллиардов кубометров туркменского газа.

Данный проект является частью планов Турции по созданию для Европы энергетического хаба, через который также будет продаваться газ из России и Катара

Предполагается, что на первом этапе сделки в Турцию через Иран по своп-соглашению будет перекачиваться ежегодно до двух миллиардов кубометров, а в долгосрочной перспективе рассматривается возможность строительства Транскаспийского газопровода, который позволит транспортировать – теперь уже через Азербайджан - 15 миллиардов кубометров газа в год.

Данный проект является частью планов Турции по созданию для Европы энергетического хаба, через который также будет продаваться газ из России и Катара.

Но поскольку на данный момент строительство Транскаспийского газопровода по ряду причин откладывается на неопределенное время, Туркменистан вынужден сосредоточиться на поставках газа по схеме своп в Турцию через Иран.

Как известно, в конце 2021 года подобное соглашение было достигнуто между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном. В его рамках Азербайджан должен был в течение 2022–2023 годов закупать у Туркменистана порядка 1,5–2 миллиардов кубометров газа в год, а свое «голубое топливо», соответственно, экспортировать в Европу.

Однако в конце 2023 года, не представив официальных объяснений, Туркменистан вышел из этого соглашения. Источники в энергетических кругах сообщали, что Ашхабад был недоволен коммерческими условиями.

Все попытки Азербайджана урегулировать этот вопрос за столом переговоров результатов не дали.

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